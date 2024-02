Em entrevista à Manchester, Roberto mente sobre OS do Alfredo Abrahão

Ele disse no ar que a própria Prefeitura tinha pedido punição à entidade, quando na verdade ação partiu do Ministério Público a partir de vazamento de documento pela imprensa

Pedro Hara - 09 de fevereiro de 2024

Prefeito de Anápolis Roberto Naves (Foto: Reprodução)

Após o Ministério Público de Contas (MPC) do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCMGO) pedir o bloqueio de R$ 18 milhões da Organização Social (OS) Associação João Paulo II, que administra o Hospital Municipal Alfredo Abrahão, Roberto Naves (Republicanos) mentiu ao comentar o caso em entrevista à Rádio Manchester.

Ele disse no ar que a própria Prefeitura tinha pedido investigação contra entidade, quando na verdade a ação partiu do MPC a partir do vazamento de um documento aqui na Rápidas, no dia 23 de novembro.

A coluna teve acesso à uma auditoria da Semusa que mostrava incongruências entre o serviço contratado pela Administração Municipal e o executado pela OS.

Entre novembro de 2021 e junho de 2023, a João Paulo II recebeu R$ 58 milhões, mas só realizou R$ 3,6 milhões em procedimentos médicos, uma diferença de mais de R$ 54 milhões.