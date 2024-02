Essa é a maneira correta de guardar o feijão na geladeira

Colocar os grãos de qualquer jeito no eletrodoméstico pode colocar sua saúde em risco

Anna Júlia Steckelberg - 09 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube)

Guardar o feijão parece ser uma tarefa muito simples e intuitiva, não é mesmo? Afinal, não tem segredo!

Basta cozinhar e preparar os grãos, colocar em um pote de sorvete e armazenar no eletrodoméstico, certo?

Errado!

Se você se preocupa com a sua saúde, saiba que ajeitar esse alimento de qualquer jeito pode te colocar – de verdade mesmo – em risco!

Para realizar essa atividade é preciso levar em consideração alguns pontos cruciais, que vão desde o preparo, temperatura e recipiente.

Mas calma que vamos te explicar melhor!

Essa é a maneira correta de guardar o feijão na geladeira:

A primeira coisa a se levantar em discussão é o tipo de feijão, porque cada variedade possui suas particularidades.

Seja ele o feijão preto, carioca, branco, em caldo, tropeiro, ou o que for, pesquise e leia atentamente o rótulo para ter o máximo possível de informações sobre o grão.

Agora vamos à prática!

É mais que recomendado deixar o feijão descansar alguns minutos antes de colocá-lo na geladeira.

No entanto, caso você opte por guardá-lo quente, deixe a tampa do recipiente parcialmente aberta, evitando a condensação interna que pode favorecer o crescimento de bactérias.

Bom, mas se você for guardar ele frio, divida em pequenos recipientes, fazendo porções menores. Isso vai facilitar o reaquecimento posterior.

Atente-se: o seu feijão pode ficar até no máximo três dias em sua geladeira. Sendo assim, separe as porções para esses dias e congele o resto.

Essa é a única forma de evitar uma contaminação.

Enquanto isso, se tratando do congelamento, evite fazer isso com o feijão temperado. O tempero pode afetar a textura e consistência dos grãos. Sendo assim, deixe para temperar na hora que for colocá-lo na panela.

Lembre-se sempre: o feijão pode ser facilmente contaminado por bactérias. Esteja em alerta quanto a aparência, cheiro e sabor! Ninguém quer parar no hospital por conta de um simples prato de feijão com arroz, né?

