Saiba o que abre e fecha em Anápolis durante feriado de Carnaval

Shoppings, bancos, comércios e unidades de saúde terão horários diferenciados nesta segunda (11) e terça-feira (12)

Davi Galvão - 09 de fevereiro de 2024

Vista superior de Anápolis. (Foto: Isabella Valverde/Portal 6)

Com o carnaval já batendo na porta dos anapolinos, são vários os que planejaram festas, encontros com os amigos ou simplesmente ficar em casa relaxando.

Porém, independentemente da agenda, é importante se atentar ao funcionamento de alguns pontos da cidade, já que diversos serviços e estabelecimentos terão o horário afetado.

A começar, na segunda-feira (11), o Brasil Park Shopping estará com as lojas e quiosques fechados. Na terça-feira (12), os estabelecimentos irão funcionar das 14h às 20h. Entretanto, em ambos os dias a praça de alimentação estará em atividades das 11 às 22h.

Quanto ao Anashopping, durante todo o carnaval os comércios permanecerão fechados, somente com o espaço destinado a alimentação em atividade, também das 11h até as 22h.

Com relação à saúde, o pronto-socorro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediátrica e da UPA Alair Mafra, na Vila Esperança, estarão em funcionamento.

Quanto ao comércio, o Sindicato do Comércio Varejista de Anápolis (Sincovan), explicou que o varejo não irá funcionar na segunda, em virtude do dia do comerciário que, apesar de normalmente ser celebrado no último sábado de outubro, a folga será aplicada no Carnaval, conforme acordo coletivo.

Já terça-feira, os proprietários que desejarem abrir as portas deverão solicitar ao sindicato e também conceder ao trabalhador a remuneração em formato de hora-extra ou ter direito a um dia de folga em outra data. O funcionário também deve receber um vale-alimentação no valor de R$ 30 referente ao feriado.

Com relação aos serviços bancários, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que não haverá atendimento presencial ao público em nenhum dos dias de Carnaval, porém, os serviços online estarão disponíveis.

Já para os usuários do transporte público, a Urban estará operando no feriado com a tabela de horários tradicional de domingo, cujo itinerário pode ser conferido no site ou nas redes sociais da empresa.