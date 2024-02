6 características que entregam que você é uma pessoa difícil de conviver

Pode ser que você seja esse alguém complicado e nem saiba o porquê de estar perdendo pessoas

Gabriella Licia - 10 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução/hawraz karim/Pexels)

Convivências, em geral, são muito complicadas. Com o passar do tempo, é comum que as relações se desgastem, principalmente quando se trata de uma pessoa difícil de lidar.

A comunicação é fundamental para que um relacionamento (amizade, familiar ou romântico) dure e seja saudável. Mas é fato que algumas pessoas podem ter muita dificuldade de deixar as situações mais leves.

Pode ser que você seja esse alguém e nem saiba que está perdendo pessoas por não saber lidar com os problemas do dia a dia. É bom se atentar às próprias características e mudar o que for necessário.

Confira abaixo alguns sinais que indicam que você é uma pessoa complicada e pode estar afastando quem te ama. Veja só!

6 características que entregam que você é uma pessoa difícil de conviver:

1. Tem dificuldades em ouvir críticas

Alguém que não sabe enxergar os próprios defeitos pode se tornar uma pessoa impossível de conviver em paz. Isso porque é fundamental melhorar em alguns quesitos falhos para que uma relação caminhe bem (obviamente, a outra pessoa também precisa se adaptar).

2. Esconde os sentimentos

Quem sofre calado, guarda rancor e não resolve os sentimentos pode colocar várias relações em risco. É muito importante ser claro sobre o que sente.

3. É ciumento

Uma pessoa que sente a necessidade de posse sobre outra pessoa e acaba transbordando ciúmes é muito complicada de se conviver.

4. Tem dificuldades em pedir desculpas

Assim como no primeiro tópico, se você não sabe reconhecer seus erros, ouvir críticas e pedir desculpas pelas falhas, provavelmente não conseguirá manter uma relação duradoura e saudável.

5. Tem poucos amigos

Se ninguém para na sua vida (elas se afastam), seu círculo social é bem pequeno e quase não recebe convites para fazer nada, pode ser um indicativo de que algo está errado e talvez sua companhia gere desconfortos em algumas ocasiões.

6. É inflexível

Pessoas muito duras, inflexíveis e ‘cabeças-duras’ são muito complicadas de lidar no dia a dia. É bom ser mais maleável quando o assunto é prezar por uma relação saudável.

Isso não quer dizer que você perderá sua essência e passará por cima dos próprios princípios! De forma alguma! Mas é importante saber ouvir novos posicionamentos.

