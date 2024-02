Com Jairo Mendes e Fábio Albuquerque, Rádio 105.7 FM estreia nova programação para Anápolis e região

Sob nova direção, emissora montou estrutura moderna com muita informação e música

Davi Galvão - 10 de fevereiro de 2024

Jairo Mendes, ícone do rádio anapolino. (Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal)

Já nesta segunda-feira (12), os anapolinos e moradores de cidades vizinhas poderão acompanhar a Rádio 105.7 FM, que promete reunir uma programação com o melhor da informação, acompanhada, é claro, pelos hits de maiores sucesso do momento.

Com a novidade, dois conhecidos nomes do mercado retornam como vozes já bem estabelecidas no município: os comunicadores Jairo Mendes e Fábio Albuquerque.

Pelas manhãs, de segunda a sexta, a condução ficará a cargo de Jairo, que já ostenta cinco décadas de experiência e familiaridade com o público, trazendo as notícias mais quentes do momento e pontos de interesse aos moradores.

Logo após, quem assume o microfone é Fábio Albuquerque, na condução do já conhecido Programa Moloco, que volta ao ar mantendo o DNA do humor que faz parte da memória dos anapolinos.

Além disso, durante todos os fins de tarde, ao longo da semana, é hora do programa Papo Reto, também sob a condução de Albuquerque, com debates acerca dos temas de maior influência do dia, trazendo uma variedade de pontos de vista e, é claro, mantendo o compromisso da busca por isenção e imparcialidade