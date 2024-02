Número de indústrias do DAIA deverá dobrar com expansão de área

Presidente da companhia também afirma que licitações terão novo formato para que instalações ocorram rapidamente

Maria Luiza Valeriano - 10 de fevereiro de 2024

Vista aérea do DAIA. (Foto: Reprodução)

Com a expansão do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), a previsão é que o município passe a acomodar o dobro do número atual de indústrias.

De acordo com a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), o novo distrito, batizado de DaiaPlam, deve ter 1,1 milhão de metros quadrados com até 200 novos negócios. Trata-se do número de empresas instaladas atualmente no DAIA.

Segundo o presidente da Codego, Francisco Júnior, o projeto de expansão terá licitações em um novo formato para que a instalação das indústrias aconteça rapidamente.

“Acreditamos que, assim, traremos mais empresas para Goiás, mais arrecadação e mais empregos para os goianos”, afirmou.

O DAIA, por sua vez, também está na mira de investimentos na ordem de R$ 40 milhões. Até o momento, a companhia já lançou três licitações, a primeira sendo de R$ 17 milhões, destinados à ampliação do sistema de abastecimento de água do Daia, com o intuito de construir reservatórios.

Também serão aplicados R$ 7 milhões na reforma e ampliação do sistema de tratamento de resíduos. A previsão é de que a capacidade será dobrada, atingindo 250 l/s.

Por fim, a iluminação ainda deverá receber um investimento de R$ 1,8 milhão. Com isso, a GO-330, que corta o distrito, terá iluminação LED em cerca de 6km da rodovia.