Discussão por som alto termina em facada e destruição durante fim de semana de Carnaval

Jovem de 23 anos foi a vítima da agressão, que causou alarde entre os presentes

Da Redação - 11 de fevereiro de 2024

Suspeito teria esfaqueado o jovem para fugir de uma suposta agressão. (Foto: Reprodução)

O final de semana de Carnaval, que deveria ser de alegria, terminou em uma grande confusão com direito a facada e destruição de bens, no Residencial Ana Caroline, em Anápolis.

A discussão teve início na madrugada deste domingo (11), tendo sido motivada pelo barulho alto de um som automotivo, presente em uma festa que acontecia nas imediações.

Inconformado com a altura da música, um homem, de 32 anos, foi até o local para pedir que abaixassem o volume, pois estava atrapalhando.

No entanto, ao invés de ser uma conversa pacífica e com simples resolução, a situação evoluiu para uma séria discussão, em que os envolvidos entraram em vias de fato e, para fugir de uma agressão, o vizinho incomodado desferiu uma facada contra o dono do carro de som, de 23 anos.

Antes de deixar o local, o agressor ainda danificou um veículo, que se encontrava estacionado na porta de uma outra residência.

Como o ferimento da vítima foi superficial, não houve necessidade de acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A Polícia Militar (PM) também esteve no endereço e o caso foi registrado na 4ª Delegacia de Polícia de Anápolis como lesão corporal dolosa.