Mulher manda mensagem para o celular do falecido pai e fica surpresa com a resposta

Ela mantinha o hábito de sempre mandar mensagens de carinho e saudade para o ente querido, até que um dia algo inesperado a deixou muito emocionada

Magno Oliver - 11 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução)

Uma mulher que perdeu o pai em 2020 e se acostumou a mandar mensagens para o número antigo dele foi surpreendida e resolveu desabafar o ocorrido no Reddit.

O ato da filha era constante e tido por ela como uma forma de expressar a saudade que sentia se comunicando com o número antigo dele e apreciando a foto de perfil.

Identificada como Kathy, ela contou, ao Daily Mail, que um estranho acabou respondendo sua mensagem de ‘saudade’ e isso a deixou bastante surpresa com o fato inusitado.

A resposta inesperada acabou deixando Kathy completamente emocionada e com saudades de seu paizinho.

Na mensagem, ela dizia: “Sinto sua falta todos os dias”. Alguns minutos depois, um ponto de interrogação aparece logo abaixo como resposta ao que ela diz.

“Esse era o número do meu pai, que morreu em 2020. Não esperava uma resposta”, respondeu a moça.

Ao perceber a importância do que ela dizia, o homem do outro lado tentou quebrar o gelo e se aproximar dela: “quer ver meu gato sendo bobo?”, perguntou.

“Lucky é o nome dele”, respondeu o estranho. “Sério? Meu pai nos deu um filhote com o nome ‘Lucky’ (sorte, em português) quando eu era criança”, contou Kathy.

Entendendo o quão importante estava sendo aquele momento para ela, o desconhecido resolver ser empático com o sentimento ali posto: “Gostaria de poder te dar um abraço agora”, afirmou.

Em lágrimas, Kathy agradeceu o carinho: “Obrigada! Isso é como um abraço do meu pai”, e finalizou por ali a conversa.

A história foi publicada no fórum do Reddit e muitos internautas se simpatizaram com o carinho da moça. Alguns seguidores se identificaram e também resolveram contar suas histórias sobre como lidam com seus entes queridos.

“Mantivemos o número do meu pai ativo por um bom tempo depois que ele morreu para que pudéssemos ouvir sua voz na caixa postal”, contou um usuário.

Outro internauta se simpatizou com a autora da postagem e relatou: “Também deixei mensagens para o ‘nada’ depois que ele se foi quando eu me sentia vulnerável. Me empatizo e meus pensamentos estão com você”.

Confira o print da conversa: