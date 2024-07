Limpe as tampas do fogão tirando a gordura de forma fácil

Utilizando técnicas simples e os produtos certos, os queimadores ficarão como novos

Ruan Monyel - 23 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@tamily_dicas_de_jogos_ereceita)

Dentre diversas atividades domésticas, limpar as tampas do fogão é uma das mais desafiadoras, afinal, muita gordura e sujeira se acumulam devido ao uso.

Porém, utilizando algumas técnicas simples aliadas aos produtos certos, é possível higienizar facilmente os queimadores.

Assim, as “bocas” do seu fogão ficarão brilhando como novas sem grandes esforços. Ficou curioso? Leia até o fim e saiba como fazer.

A cada dia que passa, a rotina fica mais puxada e o tempo parece voar, e em meio ao caos da vida cotidiana, ainda é preciso separar algumas horas para fazer as tarefas domésticas.

Nesse caso, qualquer solução prática que possa nos ajudar no dia a dia se torna uma dica extremamente valiosa. Afinal, quem não gosta de praticidade, não é mesmo?

Um truque compartilhado através de um perfil no Instagram (@tamily_dicas_de_jogos_ereceita) mostra uma maneira simples de limpar as tampas do fogão, mas com um resultado surpreendente.

Primeiramente, ferva um litro de água, retire os queimadores do eletrodoméstico e coloque-os em um recipiente, junto com a água quente.

Agora, adicione um pouco de vinagre de álcool, detergente e o suco de um limão espremido. Então, deixe as tampas do fogão de molho na mistura por cerca de uma hora.

Passado o tempo, lave os queimadores normalmente, utilizando uma bucha e sabão. Assim, você verá como a gordura sai facilmente das peças.

Por fim, para finalizar e deixar brilhando, basta pegar um pouco de palha de aço seca e esfregar nas tampas, deixando-as como novas. Veja o vídeo com o passo a passo:

