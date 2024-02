Saiba quais veículos terão restrições nas rodovias goianas durante feriado de Carnaval

Medida visa garantir a segurança da população nas estradas, e deve se repetir em outros feriados prolongados de 2024

Samuel Leão - 11 de fevereiro de 2024

Rodovia de Goiás. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

Durante o Carnaval, o Governo de Goiás decidiu empregar uma medida para garantir maior segurança nas rodovias. A circulação de caminhões foi proibida em três dias do feriado.

São eles o sábado (10) e terça (13), das 7h às 20 h, e também na quarta-feira (14), das 7h às 12h. Vale ressaltar que a proibição vale apenas para veículos de carga pesada, que possuem três ou mais eixos e que necessitem de escolta.

Também foram incluídos batedores, que trafegam pelas estradas de pista simples. No entanto, os que transportam cargas vivas ou perecíveis, como frutas, verduras, leites e frigoríficas, seguirão circulando normalmente.

A medida foi divulgada através da portaria n.º 21, publicada pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), e deve se repetir em outros feriados prolongados de 2024.

Confira abaixo a lista completa de rodovias goianas incluídas:

GO-010: De Luziânia a Vianópolis

GO-020: Entroncamento com a GO-147 trevo de Piracanjuba até o entroncamento da GO-139 em Cristianópolis

GO-080: Do entroncamento com a BR-153 até Goianésia

GO-108: Do entroncamento com a BR-020 até Guarani de Goiás, no Parque Estadual de Terra Ronca

GO-116: Do entroncamento com a BR-020 ao Salto de Itiquira em Formosa

GO-118: Do entroncamento com a BR-010, na divisa entre GO/DF, até Alto Paraíso

GO-132/GO-241: Do entroncamento com a GO-241 até Minaçu

GO-139: Entroncamento com a GO-020 (Cristianópolis) ao entroncamento com a GO-217 (Caldas Novas, Corumbaíba e Divisa GO/MG)

GO-139: Do entroncamento com a GO-217 em Piracanjuba até Vianópolis

GO-164: da Cidade de Goiás até São Miguel do Araguaia

GO-164: de Quirinópolis ao entroncamento com a BR-364 em Paranaiguara-São Simão

GO-184: Entroncamento com a BR-364 em Jataí até o entroncamento com a BR-206 em Chapadão do Céu

GO-206: Entroncamento com a BR-364 até Itarumã

GO-206: Entroncamento com a BR-158 em Itumirim até Chapadão do Céu

GO-210: Entroncamento com a BR-153 até Buriti Alegre

GO-213: Ipameri até o entroncamento com a GO-330 (Caldas Novas)

GO-217: Entroncamento com a BR-153 (Piracanjuba) até entroncamento com a GO-139

GO-225: Entroncamento com a BR-414 em Corumbá a Pirenópolis

GO-239: Entroncamento da GO-164 até Bandeirantes

GO-241: Entroncamento da BR-153 até Minaçu

GO-330: Vianópolis, Pires do Rio, Catalão e Três Ranchos

GO-338: Entroncamento da BR-060 (Abadiânia, Planalmira e Pirenópolis)

GO-411: Entroncamento da GO-050 até o Parque Estadual de Paraúna

GO-431: Entroncamento da BR-153 (Pirenópolis)

GO-507: Entroncamento da GO-213 até Rio Quente

GO-530: Entroncamento da GO-164 até Aruanã