Jovem morre após grave acidente envolvendo moto e carro em Goiânia

Unidade de Suporte Avançado do SAMU foi chamada, esteve no local e atestou óbito

Gabriella Pinheiro - 12 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução)

Um grave acidente entre uma moto e um carro resultou na morte de um motociclista, de 26 anos. O caso aconteceu no Setor São José, em Goiânia, na noite de domingo (11).

A situação ocorreu por volta das 22h, no momento em que a vítima fatal trafegava pela Avenida Dom Eduardo, no sentido aproximado Norte-Sul.

No entanto, ao chegar no cruzamento com a Avenida Leste/Oeste, o motociclista acabou colidindo com um carro, que dirigia pela mesma via, mas rumo ao Centro.

Uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionada para atendimento, mas pouco pode fazer além de atestar o óbito. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar (PM) foram acionados e estiveram no ambiente.

Além deles, o Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Técnico Científica também compareceram no endereço para recolhimento do corpo e realização de perícia.

Um inquérito policial foi instaurado pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) para averiguar os fatos.