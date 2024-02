6 sinais que comprovam que o seu relacionamento está por um fio e só você não vê

É fundamental entender que as memórias passadas e o sentimento vivenciado por longa data não são o suficiente para manter uma relação no presente

Gabriella Licia - 13 de fevereiro de 2024

Existem alguns sinais que comprovam que o seu relacionamento está por um fio e, caso você não abrir os olhos, pode ser tarde demais para salvar o amor ou até mesmo para se livrar do encosto.

É preciso entender que, com o passar do tempo, todas as pessoas mudam. Algumas melhoram e continuam compatíveis, enquanto outras escolhem outros caminhos e acabam se distanciando.

Neste cenário, é fundamental recordar que as memórias passadas e o sentimento vivenciado por longa data não são o suficiente para manter uma relação no presente.

Diante disso, confira a lista de situações abaixo que, caso esteja acontecendo no seu namoro, noivado ou até casado, é hora de sentar com a sua pessoa e ter uma conversa decisiva. Olha só!

6 sinais que comprovam que o seu relacionamento está por um fio e só você não vê:

1. Falta de intimidade emocional ou física

A intimidade emocional e física é crucial em um relacionamento saudável. Se vocês estão se afastando emocionalmente ou não estão mais fisicamente conectados, pode ser um sinal de problemas sérios.

Conversar abertamente sobre as vivências, ter momentos sozinhos e românticos é imprescindível para que uma relação se mantenha firme.

2. Frequentes desentendimentos e brigas

Discussões constantes e desentendimentos podem ser sinais de problemas antigos não resolvidos. Se as brigas se tornarem frequentes e intensas, pode indicar falta de respeito mútuo ou incompatibilidades de ideias e propósitos.

Neste caso, é melhor ter uma séria conversa e encontrar uma solução, nem que seja seguir rotas distintas.

3. Falta de comprometimento

Se um ou ambos os parceiros demonstram falta de comprometimento com o relacionamento, como evitar conversas sobre o futuro juntos, isso pode ser um sinal de que estão se distanciando emocionalmente.

4. Desinteresse nas atividades do parceiro

Se um parceiro demonstra desinteresse constante nas atividades, interesses ou conquistas do outro, pode indicar falta de apoio emocional e conexão. Logo, vocês esfriaram o fogo da paixão.

5. Distanciamento social e familiar

Se um dos parceiros está evitando a interação com amigos e familiares do outro, talvez seja um sinal de isolamento e possível desconexão do relacionamento, além de apatia.

6. Desprezo e falta de respeito

O desprezo, seja através de palavras ou ações, é um sinal alarmante. Se há falta de respeito mútuo, o relacionamento pode estar em perigo.

