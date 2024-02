Bloco Vanguarda é esvaziado com cassação de mandato de vereadores

Com a abertura dos trabalhos legislativos da Câmara na última semana, um dos questionamentos que surgiram foi como será a atuação do grupo em 2024

Pedro Hara - 13 de fevereiro de 2024

Quatro dos sete vereadores que então integravam o Bloco Vanguarda conversam na Câmara de Goiânia. (Foto: Divulgação/Câmara de Goiânia)

Criado como bloco de oposição à gestão de Rogério Cruz (Republicanos) na Câmara de Goiânia, o Vanguarda recentemente perdeu a força que tinha anteriormente.

O motivo desse enfraquecimento foram decisões judiciais recentes que resultaram na saída de vereadores pertencentes ao grupo.

A última delas foi a resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que cassou o mandato da vereadora Gabriela Rodart (PRD), por infidelidade partidária.

Além de Rodart, outra baixa nos últimos meses foi a saída de Markim Goyá (PRD) da Câmara. Suplente, ele havia assumido o mandato de Paulo Henrique da Farmácia (Agir), mas perdeu o cargo após a Justiça determinar o retorno do titular.

O Vanguarda também já havia perdido Willian Veloso (PL) que, por vontade própria optou por deixar o grupo, visando ter maior “independência” na Casa.

Com as as recentes decisões, o bloco chega a 2024 com quatro integrantes: Igor Franco (SD), Lucas Kitão (PSD), Welton Lemos (Podemos) e Paulo Magalhães (UB).

Com a abertura dos trabalhos legislativos da Câmara na última semana, um dos questionamentos que surgiram foi como será a atuação do Vanguarda em 2024 e se ele chegará ao final do ano ainda como um grupo coeso e com força política para fazer oposição a Rogério Cruz.

Para o MPGO, Roberto tem direito de colocar comissionados para panfletar

O Ministério Público de Goiás (MPGO) arquivou a denúncia feita no órgão contra o prefeito Roberto Naves (Republicanos) de que servidores comissionados do município estariam sendo obrigados a panfletar nas ruas contra a dengue, sob risco de exoneração.

Segundo o MPGO, Roberto possui a prerrogativa de solicitar aos servidores que façam o serviço de panfletagem.

Semana começa com expectativa de definição no MDB em Anápolis

Após o Carnaval, o MDB deve anunciar quem será o pré-candidato a prefeito pelo partido nas eleições deste ano.

Márcio Corrêa e Amilton Filho são os postulantes à vaga, e a tendência é que o suplente de deputado federal seja escolhido, por apresentar melhores resultados nas pesquisas eleitorais.

Decisão de Caiado é aguardada em Goiânia

Em Goiânia, a expectativa fica por conta do anúncio da escolha do pré-candidato que será apoiado por Ronaldo Caiado (UB).

Apesar da operação da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública (Dercap) contra Jânio Darrot (MDB) na última quinta-feira (08), que investiga a suspeita de fraude na contratação para aluguel de máquinas na gestão do ex-prefeito de Trindade, em 2013, ele segue sendo o favorito.

No entanto, aliados ainda não descartaram totalmente Bruno Peixoto (UB), que nos últimos dias vem se reunindo com lideranças comunitárias da capital.

Denúncia de Elias Vaz vira investigação no Ministério Público Militar

O Ministério Público Militar solicitou a abertura de inquérito policial militar para investigar indícios de irregularidades de dois pregões realizados na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para compra de filé mignon às Forças Armadas.

A denúncia foi feita pelo então deputado federal Elias Vaz (PSB), em abril de 2022. Atualmente ele é chefe da Secretaria Nacional de Assuntos Legislativos, ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Lula em breve deve desembarcar em Goiás

Após um ano de mandato, Lula (PT) deve desembarcar em Goiás ainda no primeiro semestre deste ano.

A informação foi confirmada por petistas ouvidos pela Rápidas. A previsão é de que seja ainda em março, mas aliados preferiram não estipular prazos.

A presença do presidente também é aguardada no segundo semestre, durante o período eleitoral, para impulsionar a candidatura de Adriana Accorsi (PT).

Nota 10

Para a curadoria da mostra “O Amor, a Morte e as Paixões”, que está chegando na reta final e durante os dias em que foi realizada, trouxe diversos artistas de renome à Goiânia.

Alguns dos que marcaram presença na capital foram Selton Mello, Thiago Lacerda, Paulo Miklos e Lucélia Santos.

Nota Zero

Para Prefeitura de Goiânia, que não realiza benfeitorias na região que divide a capital de Aparecida de Goiânia.

Relatos feitos por moradores da região à Rápidas mostram que a Administração Municipal não realiza intervenções nesta parte da cidade.

“As únicas obras realizadas foram o recapeamento de parte da Avenida Rio Verde e a promessa da revitalização do canteiro central que divide os dois municípios, mas este último nunca saiu do papel”, disse um à coluna.