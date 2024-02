Garotinho que caiu do 3º andar em Goiânia teve traumatismo craniano e morava em prédio há poucos dias, diz síndica

Ao Portal 6, ela afirma que janela estava sem rede de proteção devido a recente mudança

Gabriella Pinheiro - 13 de fevereiro de 2024

Polícia Militar no momento em que criança cai do prédio. (Foto: Arquivo pessoal)

A criança de apenas 03 anos que caiu do 3º andar de um apartamento, localizado na Vila Mutirão II, em Goiânia, na tarde desta terça-feira (13), sofreu um traumatismo craniano.

A informação foi revelada ao Portal 6 pela síndica do prédio, Raquel Alessandra, que também informou que o pequeno deve passar por uma cirurgia ainda nesta noite e está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

De acordo com ela, a família havia se mudado para a residência há cerca de uma semana e ainda organizava o local, que estava sem tela de proteção nas janelas.

“Assim que eu fui informada e me inteirei da situação, assim que os moradores me avisaram, eu me dirigi até o hospital e encontrei a mãe dele lá”, diz.

Segundo Raquel, apesar da ausência da rede, a mãe da vítima afirma que a janela estava trancada e que o menor teria conseguido abrir a porta, ocasionando o acidente.

Toda a situação teria ocorrido em torno das 12h e a Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu no endereço.

Ao G1, o HUGOL informou que o estado de saúde da criança é grave e que ela está respirando com a ajuda de aparelhos.