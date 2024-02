Jovem de 19 anos morre e outro fica ferido na GO-080 após veículo sair da pista e tombar em rio

Serviço aeromédicos do Corpo de Bombeiros precisou se mobilizar para levar rapaz às pressas para o HUGO

Isabella Valverde - 13 de fevereiro de 2024

Veículo tombou em um local de difícil acesso, tornando complexo o resgate das vítimas. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito, ocorrido na tarde desta terça-feira (13), tirou a vida de uma jovem, de 19 anos, e deixou outro, de 25, ferido, na GO-080, entre os municípios de Nerópolis e Petrolina de Goiás.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a trella de uma unidade tratora e dois reboques com carga de arroz que trafegavam pelo local teriam saído da pista e tombado no leito do rio que por ali passa.

Logo que chegaram na cena do acidente, os militares se depararam com a moça já sem vida, mas identificaram que o rapaz estava com sinais vitais. Ele ficou preso na ferragens do veículo e em uma região de difícil acesso.

Diante da complexidade da situação, foi necessária uma ação conjunta com equipes de apoio de Jaraguá.

Assim, os bombeiros conseguiram realizar o resgate do homem, que foi estabilizado e transportado às pressas pelo serviço aeromédico da corporação para o Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO), em Goiânia.