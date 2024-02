Thaís Medeiros recebe alta e família denuncia que Prefeitura não está cumprindo determinação da Justiça

Trancista passou mais 83 dias internada e agora precisa de cuidados específicos para permanecer em casa

Isabella Valverde - 13 de fevereiro de 2024

Thais agora está em casa com a família, mas precisa do Home Care para continuar recebendo os cuidados necessários. (Foto: Reprodução/Instagram)

Após uma longa luta de 83 dias no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER), em Goiânia, Thais Medeiros enfim recebeu alta e pôde voltar para casa, em Anápolis.

No entanto, apesar da alegria, a família denuncia que terá que enfrentar um novo desafio, já que a Prefeitura de Goiânia não estaria cumprindo uma determinação da Justiça.

Isso porque a trancista precisa de cuidados específicos para permanecer em casa e, nas redes sociais, a mãe dela, Adriana Medeiros, detalhou que foi estabelecido que a Prefeitura da capital fornecesse o Home Care para a jovem, o que não estaria sendo respeitado.

“Agora a nossa luta será, além dos cuidados com a Thais, brigar com a prefeitura de Goiânia para que eles cumpram sentença a qual determinou que eles nos forneçam o serviço de Home Care o qual ela tem direito”, destacou.

Apesar do empecilho, Adriana não deixou de agradecer aos profissionais que cuidaram de Thais no tempo em que ficou internada, assim como as orações daqueles que acompanham o caso.

No vídeo publicado, ainda é possível ver a emoção das filhas da trancista, que agora poderão estar ao lado da mãe dando suporte, amor e carinho.