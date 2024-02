UFG lança ferramenta gratuita para que goianos consigam se ‘proteger’ de tempestades

Modelo gratuito incorpora inteligência artificial e ajuda a população a se preparar com até seis horas de antecedência

Maria Luiza Valeriano - 13 de fevereiro de 2024

Ferramenta oferece dados para uma área mínima de 5km (Foto: Portal 6)

A Universidade Federal de Goiás (UFG) desenvolveu uma nova ferramenta que incorpora inteligência artificial para prever chuvas de forma detalhada a curto prazo. O modelo é capaz de identificar a probabilidade de diferentes níveis de precipitações para um raio mínimo de 5 km com apenas 6h de antecedência.

A novidade foi desenvolvida por meio do Centro de Excelência em Estudos, Monitoramento e Previsões Ambientais do Bioma Cerrado (Cempa-Cerrado), com cooperação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), e o Governo de Goiás.

Inédito no Centro-Oeste, a ferramenta é de grande utilidade principalmente para possibilitar a preparação da Defesa Civil e atividades econômicas que dependem das condições meteorológicas, como é o caso do agronegócio, por exemplo.

Com custo menor que o de modelos de previsão tradicionais, a plataforma é gratuita e conta com dados de diferentes fontes, como os canais infravermelhos do satélite Goes (Geostationary Environmental Satellite), do produto Modis (Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer) e do Geostationary Lightning Mapper (GLM).

Então, os dados são analisados por um Modelo de Memória de Curto e Longo Prazo (LSTM), ideal para tratar de informações temporais, e atualizados a cada 30 minutos.

A ferramenta disponibiliza diversos mapas de probabilidade de diferentes áreas, com foco em Goiás, assim como tabelas detalhadas para cada município goiano. Ao acessar a plataforma, é possível conferir a probabilidade mínima, média e máxima de ausência de precipitações, chuva fraca, moderada e forte.

Testes foram realizados nos últimos dois meses no Sudoeste goiano e os resultados se mostraram satisfatórios.