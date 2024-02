Abertas inscrições em Goiás para maior campeonato de futebol de várzea do mundo

Evento representa oportunidade para que jogadores da periferia chamem atenção de grandes clubes

Maria Luiza Valeriano - 14 de fevereiro de 2024

Goiás já foi vice-campeão no Favelão, em 2022 (Foto: Divulgação)

A Taça das Favelas, maior campeonato de futebol de várzea do mundo, já está com data marcada e inscrições abertas em 2024. Nesta quinta-feira (15), líderes comunitários e esportivos goianos poderão inscrever as respectivas regiões para disputarem a Taça, que oferece um holofote sobre jogadores e jogadoras que querem se profissionalizar no futebol.

Antes mesmo do início dos jogos, os atletas e técnicos têm acesso aos workshops sociais, que ensinam desde cuidados com a alimentação até educação financeira. Já durante as disputas, o evento conta com transmissão ao vivo, entrevistas oficiais, jogos em estádios e em CTs de clubes profissionais.

Sendo assim, representantes de todas as cidades goianas podem se inscrever por meio do site da Central Única das Favelas de Goiás (CUFA Goiás). Com a seleção, será a vez dos jogadores se candidatarem na fase de peneiras, que ainda não teve a data de início divulgada.

Na categoria masculina, é necessário ter entre 14 e 18 anos e, na feminina, acima de 14 anos, sem limite máxima de idade.

Após a disputa entre goianos, os melhores jogadores serão selecionados para participarem da Taça das Favelas Nacional, apelidada como Favelão, cuja grande final está marcada para o dia 21 de setembro. Vale relembrar que Goiás já foi vice-campeão em 2022, a primeira edição a nível nacional.

Visibilidade no futebol

A Taça das Favelas teve início no Rio de Janeiro (RJ), em 2012 e já catapultou diversos atletas ao sucesso. É o que aconteceu com o goiano Jonathan Jr, que disputou a Taça em 2023 e foi convidado pelo S.C Corinthians Paulista. Outro é Luis Augusto, que assinou contrato com o Vila Nova F.C aos 16 anos.

A nível nacional, Patrick de Paula jogou na Taça das Favelas Rio pelo Complexo Santa Margarida em 2015, 2016 e 2017, momento em que chamou atenção do Palmeiras, onde fez o gol do título do Paulista de 2020. Em março de 2022, o jovem assinou contrato com o Botafogo no valor de R$ 30 milhões.

Quanto às mulheres, também trata-se de um palco importante, visto que é a competição com maior número de equipes femininas no estado. Em 2023, foram 28 equipes e, a cada ano, a meta é engajar ainda mais as jogadoras.