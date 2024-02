Faixa chama atenção e emociona moradores de Anápolis

Chamadas bodas de ouro celebram os 50 anos de um casal, e recebem esse nome em referência a uma tradição medieval

Samuel Leão - 14 de fevereiro de 2024

Casa com placa na porta chama a atenção, em Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

Encontrar uma companhia para toda vida é uma busca quase que universal entre os seres humanos. Muitos fantasiam a criação de famílias e a realização do sonho de ter filhos e netos.

Entre vários casos que acabam ficando à beira da estrada, parando no meio do caminho do amor eterno, diversos ainda conseguem realizar a jornada com êxito. Entre os mais antigos, esse desfecho era ainda mais comum.

Em Anápolis, um caso chamou a atenção até de quem passa na rua, com o amor transbordando e resistindo a ponto de viver meio século e gerar vários descendentes. A história foi compartilhada por uma faixa, situada na rua Barão de Cotegipe, no Centro da cidade.

Nela, os filhos e um grupo de amigos e familiares parabenizam um casal que impressiona pelo tempo de fidelidade e amor compartilhado.

“Queridos pais, hoje, com todo orgulho que cabe em nossos corações, felicitamos vocês pelas bodas de ouro. Parabéns, são 50 anos de vida em conjunto”, aponta.

Ainda na faixa, familiares ressaltam que: “durante todos eles [50 anos] souberam alimentar o amor que os uniu. De seus filhos, netos, genros e noras”, expressa.

É a confirmação da construção de uma longa história de amor, que resultou no surgimento de diversas outras famílias, que hoje saúdam a origem e o exemplo recebidos.

As chamadas bodas de ouro celebram os 50 anos de um casal, e recebem esse nome em referência a uma tradição medieval, na qual o casal era presenteado com uma coroa de ouro ao alcançar tal data.

O casal caminha para outra marca icônica de amores duradouros. São as bodas de vinho, que marcam os 70 anos de casados. De raríssima ocorrência, já foram celebradas pela rainha Elizabeth II e pelo príncipe Phillip, em 2017. Leva esse nome por remeter à tradicional bebida, que com o tempo adquire maior complexidade e sabor.