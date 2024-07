Ecovias do Araguaia divulga cronograma de obras na BR-153 e 414; veja como Anápolis será afetada

Em alguns casos, haverá a interdição parcial e, em outros, total. Portanto, o alerta pede cuidado redobrado dos motoristas

Samuel Leão - 06 de julho de 2024

BR 153. (Foto: Assessoria DNIT/Divulgação)

A Ecovias do Araguaia, concessionária responsável pela gestão das BRs 153, 414 e 080 divulgou um cronograma de obras, as quais devem afetar a circulação nas respectivas rodovias. As ações, que começam na próxima semana, devem seguir até o dia 13 de julho, e um dos municípios mais afetados será Anápolis.

Na cidade das antas, as intervenções devem causar interrupções na BR-153 e na 414, as quais têm previsão de se estender até o último dia das operações e devem ocorrer em cerca de 20 trechos diferentes.

Entre os reparos apontados, estão remendos localizados, supressão vegetal – que seriam podas nas árvores, mato e outras plantas que interferem na pista – implantação de defensa metálica, limpeza e drenagem superficial e também a complementação da sinalização.

Em alguns casos, haverá a interdição parcial e, em outros, total. Portanto, o alerta pede cuidado redobrado dos motoristas. Na seguinte tabela, é possível conferir cada local, data e tipo de reparo que será empregado:

Ao todo, a empresa deve agir em 400 km de rodovia, dos quais 250 terão obras de conservação do pavimento, enquanto outros 175 km serão restaurados. Entre Gurupi e Aliança do Tocantins, a duplicação das pistas é a maior obra desse tipo em andamento no Brasil atualmente.

São cerca de 622 km previstos, com os primeiros trechos sendo entregues ainda em 2024. Para controlar o fluxo, serão posicionados trabalhadores para aplicar o sistema de ‘pare e siga’, intercalando os fluxos em direção ao Norte e ao Sul, além da interdição de alguns trechos.

A recomendação é que os condutores redobrem os cuidados, respeitando a distância segura do veículo à frente, os limites de velocidade e também observando a sinalização. As restrições devem ocorrer, especialmente, entre as 06h e as 18h. Para conferir a programação diária, basta conferir as redes sociais da concessionária.