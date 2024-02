Homens devem ficar atentos à lei em vigor que pode dar até cadeia

Singela ação pode desencadear um efeito judicial e mudar de vez a vida daquele que a comete

Gabriella Pinheiro - 14 de fevereiro de 2024

(Foto: Marcello Casal Jr./ Agência Brasil)

Uma prática quase comum entre alguns homens deve-se ser evitada ao máxima. O motivo? É que a a atitude ‘banal’ pode dar até cadeia devido a uma lei em vigor no Brasil.

Muito realizada principalmente pelo sexo masculino durante as festas de Carnaval, a singela ação pode desencadear um efeito judicial e mudar de vez a vida.

Quer saber o que é e como funciona esta lei? Leia até o final e saiba qual é a legislação em vigor que pode dar até cadeia.

Becos vazios, árvores e paredes são alguns dos locais escolhidos por alguns homens para urinar na rua, justamente naqueles momentos em que não se há um banheiro próximo.

A ação um tanto comum, principalmente nos período de Carnaval devido a passagem de variados bloquinhos pelas cidades, pode até parecer banal, mas, na realidade, pode ter consequências sérias que pode dar até cadeia devido à uma lei em vigor no Brasil.

Isso porque o ato de urinar na rua é considerado uma infração penal, conforme previsto na legislação e até relembrado pelo Senado Federal em postagens nas redes sociais.

De acordo com o órgão federal, fazer xixi nas ruas se enquadra nessa categoria com base na Lei de Contravenções Penais prevista no artigo 233, que aborda sobre praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público.

Além disso, inclusive, diversas cidades brasileiras preveem multa para quem praticar o ato, mas, em alguns casos, é possível ter a pena convertida em prisão. Portanto, pense duas vezes até de fazer a atitude.

