Prefeitura anuncia o início da vacinação contra a dengue em Anápolis

Imunização será feita entre população de 10 e 11 anos, em mais de 40 pontos do município; confira

Thiago Alonso - 14 de fevereiro de 2024

Vacinação contra a dengue. (Foto: Iron Braz/SES)

A Prefeitura de Anápolis anunciou a chegada de cerca de 10 mil doses da vacina contra a dengue, que serão distribuídas gratuitamente a partir de sexta-feira (16).

A imunização será feita entre crianças de 10 e 11 anos, que deverão ser levadas pelos pais ou responsáveis legais para os postos de saúde.

Vale destacar que, em um primeiro momento, a cidade ficou de fora da lista de distribuição do Ministério da Saúde (MS), quando as primeiras doses chegaram a Goiás, no dia 08 de fevereiro.

No entanto, o MS acionou a Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) para que fosse feito o repasse para o município.

Foram divulgados os locais e horários de vacinação, em postos de saúde em diversos pontos de Anápolis. Confira:

Postos fixos

De segunda a sexta-feira (das 07h30 às 16h)

Adriana Parque

Bandeiras

Calixtolândia

Calixtópolis

Jardim Suíço

JK

João Luiz de Oliveira

Munir Calixto

São Carlos

São Lourenço

Arco-Íris

Parque dos PirineusVivian Parque

Segunda a sexta-feira (das 07h30 às 21h)

Anexo Itamaraty

Bairro de Lourdes

Filostro Machado

Parque Iracema

Recanto do Sol

São Jos

Ilion Fleury (Osego)

Vila União

Postos volantes diários

A partir das 09h

Abadia Lopes da Fonseca

Arco Verde

Arco Verde Jardim Guanabara

Santa Maria de Nazareth

Santo Antônio

Tropical

Vila Formosa

Vila Norte

Semanalmente — a partir das 09h

Segunda-Feira (19)

Alexandrina

Vila esperança

Santa Isabel

Terça Feira (20)

Dom Manoel

Maracananzinho

1ª terça do mês — Interlândia e Souzãnia

3ª terça do mês — Goialândia

4ª terça do mês — São Vicente e Branápolis

Quarta-Feira (21)

Vila Fabril

Alvorada

2ª quarta do mês – Joanópolis

Quinta-Feira (22)

Jardim Esperança

Jardim das Américas

Maracanã

Sexta Feira (23)