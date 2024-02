Fora da 1ª lista, entenda porque Anápolis e outros municípios iniciaram vacinação contra dengue

Municípios fazem parte de seis regionais de Saúde

Gabriella Pinheiro - 15 de fevereiro de 2024

(Foto: Iron Braz/ Governo de Goiás)

Inicialmente excluída da listagem de municípios selecionados para receber as primeiras doses da vacina contra a dengue, a cidade de Anápolis agora integra o levantamento e faz parte das 71 cidades na rota da imunização.

A explicação se deve ao recebimento de 79.150 imunizantes extras que chegaram durante o feriado de Carnaval e começarão a ser distribuídos para as demais localidades a partir desta quinta-feira (15).

O fornecimento das novas remessas será feito nas cidades que compõem as regionais de saúde, sendo elas: o Entorno Sul, Sudoeste II, Entorno Norte, Sudoeste I, Estrada de Ferro e Pireneus.

Além de Anápolis, também receberão a vacina os municípios de Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Águas Frias de Goiás, Alto Paraíso, Abadiânia, Alexânia, Acreúna, Rio Verde, Aporé, Jataí, Caldas Novas, Anhanguera e entre outros.

No total, 151.968 doses do imunizante já foram enviadas para Goiás. Destas, 72.818 já foram distribuídas em 51 municípios das regionais do setor Central e Centro-Sul – totalizando 122 municípios abastecidos com a dose.

De acordo com a SES, no momento, o estado conta com 15.819 casos de Dengue confirmados e 6 óbitos, frente a 1.008 diagnósticos de Chikungunya.