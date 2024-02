Limpando essa parte da geladeira você vai conseguir reduzir a conta de energia

Há uma parte escondida em seu eletrodoméstico responsável pelo rombo na sua fatura de luz

Anna Júlia Steckelberg - 15 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube)

Já imaginou que a limpeza de toda a sua geladeira pode ser crucial para reduzir a sua conta de energia, ou melhor dizendo: uma parte específica do equipamento?

O que queremos dizer é que há um pedaço do seu eletrodoméstico esquecido por muitos na hora da limpeza, e que, talvez, seja ele o ponto chave para a sua conta de luz.

Ficou curioso? Continue a leitura e descubra mais sobre isso!

Limpando essa parte da geladeira você vai conseguir reduzir a conta de energia:

Vamos primeiro partir para o plano imaginário! É comum, ao limparmos as geladeiras, focarmos nas prateleiras, gavetas, portas e congeladores, não é mesmo?

Normalmente, usamos uma esponja macia, um bom multiuso e uma flanela para toda essa limpeza.

A única coisa que não damos muita bola é a parte traseira do equipamento, né? Pois é, é aqui que mora o seu erro!

As serpentinas do condensador, aquela grade na parte de trás, são um herói esquecido, que pode atuar diretamente na economia de energia do seu eletrodoméstico.

Mas vamos por partes!

Entenda que essas espirais metálicas pretas são vitais para o sistema de refrigeração, a única questão é que quando acumulam poeira e detritos, podem levar a um aumento significativo no consumo de energia e diminuir a vida útil do aparelho.

Essa sujeira impregnada acaba forçando o seu eletrodomésticos a trabalhar mais para manter a temperatura ideal

Por isso é tão importante sua limpeza! Mas como fazê-la?

Simples!

Primeiro, desligue sua geladeira e mova o aparelho para longe da parede. Acessando essa grade, retire a poeira.

Para isso, você pode usar um aspirador de pó, uma escova de cerdas macias ou um pano úmido.

Repita esse processo quantas vezes forem necessárias até que tudo esteja completamente limpo

Por fim, reposicione sua geladeira no lugar dela e ligue-a novamente!

Acredite: essa tarefa vai fazer diferença no seu bolso e no meio ambiente, pode confiar!

