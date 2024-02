Mãe é atropelada tentando atravessar avenida e bebês são arremessados de carrinho

Motorista não tinha CNH e se recusou a fazer o teste do bafômetro

Samuel Leão - 15 de fevereiro de 2024

Mãe e bebês são atropelados em Petrolina de Goiás. (Foto: Reprodução)

Ao tentar atravessar uma avenida, empurrando um carrinho de bebê ocupado por duas crianças, uma mãe, de 19 anos, foi atropelada e lançada ao chão, com as crianças também sendo arremessadas. O caso aconteceu em Petrolina, na tarde de terça-feira (13).

As cenas foram registradas por câmeras de segurança, e mostram o exato momento que um VW Voyage, de cor prata, avança na Avenida José Alfaiate de Lima, acertando a mulher, que tentava atravessar as duas pistas junto dos filhos.

Apesar do tremendo susto, as crianças não tiveram ferimentos graves. A jovem genitora, por sua vez, teve uma fratura no tornozelo.

Outras pessoas que passavam pelo local as levaram para uma unidade de saúde da cidade. Por lá, foi constatada a lesão da mãe, além de escoriações leves nos menores.

A Polícia Militar (PM) compareceu à avenida e ouviu a condutora que, além de não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), se recusou a realizar o teste do bafômetro.

Diante disso, ela foi conduzida até a delegacia de Jaraguá, recebendo voz de prisão em flagrante.

As vítimas permaneceram sob observação médica. Já a motorista irá responder por lesão corporal culposa na direção de veículo.