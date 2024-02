Mulher faz viagem no tempo e consegue mostrar o que os jovens de hoje só conhecem por nome

"Agora eu fui longe demais, olha o que eu consegui! Vocês estão preparados para isso?", disse a influenciadora em tom de exaltação e alegria

Magno Oliver - 15 de fevereiro de 2024

(Imagem: Reprodução / Captura de Tela / Tik Tok)

Um vídeo nostálgico e trazendo memórias de volta ao passado deu o que falar e viralizou nas redes sociais com o feito de uma influencer digital.

Um vídeo com mais de 1 milhão de visualizações no Tik Tok bombou na web com uma ação que conseguiu ressuscitar a antiga plataforma de bate-papo MSN.

Você se lembra ou já ouviu falar desse antigo chat de bate-papo?

Assim, o MSN Messenger foi um programa de mensagens instantâneas criado pela Microsoft Corporation que foi encerrado em maio de 2013.

Em gravação feita em seu perfil na rede social, Anna Carolina Davila mostrou que conseguiu entrar no MSN usando um notebook do ano de 2010.

“Agora eu fui longe demais, olha o que eu consegui! Vocês estão preparados para isso?”, comemorou ela em tom alegre no início do vídeo.

Contente com a ação, ela resolveu testar todos os recursos, mudou o status no nick de perfil, conversou com o marido e ainda usou o clássico botão famoso da época de auge do aplicativo de “chamar a atenção” de quem está na conversa.

Por fim, junto da influenciadora, os seguidores também ficaram muito entusiasmados com o que ela conseguiu e pediram a volta do MSN.

“Pelo Amor de Deus, alguém ressuscita o MSN”, disse uma usuária. “Tem como colocar o som msn no whatsapp? ia ser demais!”, comentou nostálgica outra internauta.

O MSN foi descontinuado e substituído pelo Skype, em 2012. Contudo, antes do surgimento do app, o mensageiro era o único que suportava chamadas de vídeo e áudio com boa qualidade.

Assim, Confira o Vídeo Completo da História: