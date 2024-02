Mundo político de Aparecida fica estremecido após declaração de Gustavo Mendanha

Ex-prefeito cogita não apoiar o atual chefe do Executivo Vilmar Mariano

Pedro Hara - 15 de fevereiro de 2024

Vilmar Mariano e Gustavo Mendanha podem não reeditar parceria em 2024. (Foto: Reprodução)

Agentes políticos ouvidos pela Rápidas confessaram que caiu como bomba em Aparecida a possibilidade de Gustavo Mendanha (PRD) não querer apoiar a reeleição de Vilmar Mariano (MDB).

Ao Jornal Opção, o ex-prefeito disse que aguardará a realização de pesquisas eleitorais para formalizar apoio.

Caso opte por outro nome, Mendanha terá que agir rapidamente para torná-lo viável.

Soltar a mão de Vilmar Mariano neste momento também dividira o grupo que ele lidera na cidade, uma vez que o atual prefeito tem a máquina na mão.

Vilmar histórico de atritos com André Fortaleza (MDB), presidente da Câmara de Aparecida. O vereador é seguidor fiel de Mendanha no município.

MPGO está investigando prefeito de Niquelândia após grave denúncia feita ao órgão

O Ministério Público de Goiás (MPGO) instaurou inquérito para apurar o suposto uso de servidores públicos de Niquelândia para obras particulares do prefeito do município, Fernando Carneiro (UB).

Segundo a denúncia recebida pelo órgão, os funcionários que estão lotados na Secretaria de Urbanismo, estavam realizando serviços de jardinagem na residência do prefeito, no horário do expediente.

Gil Tavares estaria com medo de Elisa Maria

A retirada de cartazes da vereadora Elisa Maria (PSD) das ruas de Nerópolis, durante o carnaval, foi entendida pela opinião pública local como fraqueza e não poder do atual prefeito Gil Tavares (Republicanos).

A parlamentar terá o apoio do deputado Amilton Filho (MDB) caso realmente dispute a Prefeitura neste ano.

Alego inicia trabalhos de 2024 nesta quinta-feira (15)

Está marcada para esta quinta-feira (15), o início dos trabalhos na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em 2024.

A solenidade contará com a presença do governador Ronaldo Caiado (UB), Carlos Alberto França e Saulo Marques Mesquita, presidentes do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) e do Tribunal de Contas do Estado (TCE), respectivamente.

Rozana Camapum é a nova desembargadora do TJGO

Rozana Camapum, antes titular da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da comarca de Goiânia, é a nova desembargadora do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO).

Ela assume a vaga aberta com a aposentadoria de Carlos Hipólito Escher.

A posse está marcada para o dia 1º de março.

Nota 10

Para os trabalhadores da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), que retiraram 26 mil quilos de lixo produzidos nos dias de Carnaval.

O trabalho feito de maneira rápida permitiu que foliões curtissem a festividade sem maiores transtornos.

Nota Zero

Para Equatorial, que mais uma vez deixou milhares de pessoas sem energia elétrica na quarta-feira (14), em Goiânia.

Segundo a companhia, uma falha na Subestação Xavantes ocasionou o transtorno.