Um jovem morre e outras duas ficam feridas após atirador invadir festa de aniversário em Goiânia

Câmeras de segurança do recinto captaram o exato momento que o suspeito realizou os disparos

Da Redação - 15 de fevereiro de 2024

Atirador invade festa de aniversário em Goiânia. (Foto: Reprodução)

O que era para ser uma comemoração de aniversário, em um bar de Goiânia, terminou em tragédia, após um atirador executar um jovem, de 29 anos, e acertar mais duas garotas. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (15).

Diversos jovens se reuniam em um estabelecimento no Residencial Eli Forte, onde comemoravam o aniversário de um amigo em comum. Pouco depois da meia-noite, um motociclista surgiu trajando capa de chuva e capacete.

As câmeras de segurança do recinto captaram o exato momento que ele, ignorando as várias outras pessoas presentes, avança contra um rapaz. A vítima cai no chão após ser atingida pelo primeiro projétil e ainda é alvejada por mais tiros, falecendo no local.

Na confusão, o suspeito acabou acertando outras duas pessoas, uma jovem de 23 e outra de 26 anos. Elas foram levadas para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), onde receberam cuidados especializados.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu ao local. Com o apoio de uma equipe médica, foi constatado o óbito do jovem.

Testemunhas relataram desconhecer o envolvimento da vítima com qualquer atividade ilícita ou desavença. Ele também não tinha passagens.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil (PC) realizou a perícia no local do crime e, agora, deverá investigar o caso mais a fundo.