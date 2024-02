6 profissões que são comuns em outros países e quase não são vistas no Brasil

Magno Oliver - 16 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube)

Existem algumas profissões que são muito comuns em outros países, mas que aqui no Brasil quase não se vê, aliás, muita gente nem as conhece.

No vasto panorama profissional global, há algumas ocupações que são pilares em outros países, mas que permanecem praticamente invisíveis no Brasil.

O que acontece é que essas profissões exóticas, muitas vezes desconhecidas, oferecem um vislumbre fascinante das diferenças culturais e das necessidades únicas de diversas sociedades de trabalho.

Vamos explorar alguns desses trampos e mergulhar nas peculiaridades que os tornam tão distintos e raros em solo brazuca.

1. Guarda florestal (Park Ranger)

Enquanto países, como os Estados Unidos e o Canadá, dependem fortemente de guardas florestais para proteger enormes áreas naturais, no Brasil essa profissão ainda é pouco reconhecida e valorizada.

Fora daqui, com habilidades em conservação ambiental e aplicação da lei, os guardas florestais desempenham um papel vital na preservação de ecossistemas frágeis e até ameaçados de extinção.

2. Zelador de neve (Snowplow Operator)

Em nações onde o inverno rigoroso é uma realidade, como a Rússia e o Canadá, os zeladores de neve são essenciais para manter as estradas e as vias de transporte funcionando durante as tempestades de neve.

No entanto, no Brasil, onde o clima tropical domina, essa profissão é praticamente inexistente. Afinal, as chances de neve aqui são quase nulas, não é mesmo?

3. Mestre cervejeiro (Brewmaster)

Enquanto a cultura cervejeira floresce em países como Alemanha, Bélgica e Estados Unidos, no Brasil, a profissão de mestre cervejeiro ainda está se desenvolvendo a passos lentos.

Com habilidades em fermentação, seleção de ingredientes e criação de sabores únicos, esses profissionais desempenham um papel crucial na indústria cervejeira global.

4. Especialista em terremotos (Seismologist)

Em nações propensas a terremotos, como Japão e Chile, os sismólogos desempenham um papel essencial na monitorização e prevenção de desastres naturais.

No entanto, no Brasil, onde os tremores de terra são raros, essa profissão é pouco comum e muitas vezes subestimada, em termos de importância e demanda.

5. Especialista em deserto (Desert Guide)

Em países com vastas extensões de desertos, como Marrocos e Emirados Árabes Unidos, os guias do deserto são essenciais para orientar os viajantes e garantir sua segurança em ambientes hostis.

Porém, no Brasil, onde os desertos são praticamente inexistentes, essa carreira é praticamente desconhecida.

6. Especialista em vida selvagem urbana (Urban Wildlife Specialist)

Por fim, enquanto em cidades densamente povoadas em países como os Estados Unidos e o Reino Unido, os especialistas em vida selvagem urbana lidam com questões relacionadas a animais selvagens em ambientes urbanos.

Já no Brasil, essa profissão ainda está em estágios iniciais de crescimento e regularização, apesar dos crescentes encontros entre humanos e animais selvagens em áreas urbanas.

