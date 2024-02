Acidente entre motos e caminhão mata 3 jovens e deixa outro em estado gravíssimo

Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU foram acionados às pressas para atender o caso

Rafaella Soares - 17 de fevereiro de 2024

Acidente envolveu duas motos e veículo de grande porte. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite deste sábado (17) e resultou na morte de três jovens, na GO-426, entre os municípios de Santa Rosa e Inhumas.

Informações preliminares levantadas no local por autoridades policiais dão conta de que as vítimas estariam em duas motos e teriam colidido com um caminhão.

No local da batida, um incêndio aconteceu e a cena foi registrada por motoristas que passaram pelo local no momento em que tudo aconteceu.

Equipes do Corpos de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) foram acionados para comparecer ao local e prestar socorro aos rapazes. Três deles já estavam sem sinais vitais.

Um quarto rapaz foi resgatado com um quadro gravíssimo e encaminhado para o Hospital de Inhumas para receber atendimento médico.

Mais informações a qualquer momento.