Cinema vai exibir Minha Mãe é Uma Peça e diversos outros filmes gratuitamente em Anápolis

Ação será realizada entre os dias 04 e 10 de março, com programação especial que coloca o protagonismo feminino em evidência

Thiago Alonso - 17 de fevereiro de 2024

Minha mãe é Uma Peça é um clássico estrelado pelo grande Paulo Gustavo. (Foto: Reprodução)

Atenção aos cinéfilos de plantão, entre os dias 04 e 10 de março, Anápolis receberá o Festival de Cinema Mulheres Incríveis, que exibirá, de forma gratuita, filmes que trazem o protagonismo feminino em evidência.

O evento será realizado no Cine Prime do AnaShopping, localizado na Vila Santa Isabel.

A primeira exibição da mostra será o clássico nacional Minha Mãe é Uma Peça (2013). O filme será apresentado no dia 04,às 19h30.

Além do longa, outras obras, como Barbie (2023) e Mulher Maravilha (2017), também fazem parte do circuito.

O Festival também receberá Anna Rodat, empresária e mentora de mulheres, para uma palestra que contará com convidados.

Sessões especiais, com salas com meia luz, volume adaptado e suporte a fraldário, também serão realizadas, com foco em puérperas e mães com crianças pequenas, sempre aos sábados e domingos.

O Festival será realizado de segunda a sexta-feira, a partir das 19h30 e aos fins de semana a partir das 16h.

Confira o cronograma completo do festival:

04 de março

19h30 – Minha Mãe é Uma Peça (2013)

19h30 – Besouro Azul (2023)

19h30 – Mulher Maravilha (2017)

19h30 – Evento de Aceleração e Homenagem a Mulheres Incríveis de Anápolis

19h30 – A cor púrpura (2023)

16h – Barbie (2023)

16h – Barbie (2023)

O evento é gratuito, mas é necessário retirar os ingressos por meio da plataforma Sympla.