Corpo de Bombeiros é acionado para apagar carro que pegou fogo no DAIA

Motorista teria saído correndo do veículo ao perceber a gravidade da situação

Thiago Alonso - 17 de fevereiro de 2024

Carro seria um Fiat Idea ELX modelo 2007. (Foto: Reprodução)

Um carro teria pegado fogo na madrugada deste sábado (17), no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

O condutor não foi identificado, mas testemunhas no local disseram que viram ele freando bruscamente.

Após isso, o homem teria aberto o capô e visto as condições desfavoráveis, saindo correndo de perto do veículo rapidamente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado até a região e conseguiu apagar o fogo.

Após conter as chamas, foi constatado que o automóvel teve perda total. Além disso, o proprietário do automóvel foi identificado, depois de consultarem a placa do carro.

O veículo foi removido e transferido para um pátio, para a tomada das devidas providências legais.