Entenda motivo que fez youtuber de sucesso abandonar Nova York e se mudar para Goiânia

Profissional já acumula mais de 328 mil inscritos no canal da plataforma

Gabriella Pinheiro - 17 de fevereiro de 2024

Clinton Manigault. (Foto: Arquivo Pessoal)

A fascinação pela cultura brasileira foi o que motivou o youtuber de sucesso Clinton Manigault, também conhecido como GoonyGoogles, de 39 anos, a percorrer cerca de 6,8 mil km que separam Nova York e Goiânia.

Natural de uma das cidades mais icônicas do mundo, o norte-americano possui mais de 328 mil inscritos no canal no YouTube e ficou conhecido após gravar vídeos reagindo a filmes e músicas.

Mas foi somente ao expressar a admiração pelo grupo Racionais MC ‘s que o influenciador passou a chamar a atenção dos brasileiros e viralizou entre os usuários locais e viu o número de assinantes saltar de 2 mil para 230 mil em menos de pouco tempo.

“Quando os brasileiros são mencionados na internet, eles aparecem de tudo que é lugar. […] Eles ficavam pedindo para eu reagir ao futebol, carnaval e a música. E por acaso eu estava em um momento da minha vida onde nenhuma música nova fazia nada por mim, eu precisava de algo novo! E por acaso a música brasileira estava lá com os Racionais”, contou.

Mas a admiração não se resumiu apenas ao grupo musical e se estendeu ao país como um todo. Tanto é que, recentemente, o influenciador resolveu se mudar para Goiânia.

Em entrevista ao site TV Cultura, ele revela que a decisão veio após enfrentar um período de depressão e que não via mais sentido viver nos Estados Unidos (EUA).

Foi neste momento que ele acabou fazendo amizade com uma pessoa de Goiânia e que, após várias conversas, decidiu que moraria na cidade.

“Eu pensei que era loucura, mas eventualmente eu decidi que deveria mudar. Senti que seria bom para mim recomeçar, começar uma vida nova e não sabia até estar prestes a vir que as pessoas veem Goiânia como o Texas do Brasil. […] Não consigo explicar muito bem, mas sinto-me em casa, confortável. A única coisa que sinto falta dos EUA é do meu filho que está lá. Não sou um gringo que está aqui só para ter mais visualizações”, finaliza.