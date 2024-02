Garotinho a cavalo morre aos 11 anos após ser atingido por caminhão em rodovia

Pai dele acompanhava o trajeto e revelou às autoridades como tudo aconteceu

Davi Galvão - 17 de fevereiro de 2024

Criança faleceu ainda no local. (Foto: Divulgação)

O Corpo de Bombeiros teve de ser acionado na manhã deste sábado (17) após a informação de que um garoto, de apenas 11 anos, que andava a cavalo com o pai, teria sido atropelado na GO-118, na altura do km 334, nas imediações do município de Campos Belos, região Nordeste de Goiás.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram a criança já em óbito, com diversos ferimentos pelo corpo. O pai, que cavalgava junto ao filho, em um cavalo distinto, contou às autoridades como tudo ocorreu.

Os dois estariam percorrendo a rodovia, pelo acostamento, até uma fazenda nas proximidades, quando um caminhão teria passado muito próximo à lateral da via, de modo com que o animal que a vítima montava acabou se assustando.

Desse modo, o garoto e o cavalo foram atingidos pela lateral do veículo de grande porte, que transportava botijões de gás.

Com o impacto, o pequeno lesionou severamente o crânio, vindo a falecer ainda no local. O animal também não sobreviveu.

O condutor do caminhão permaneceu na cena do acidente até a chegada das autoridades. O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).