6 formas de deixar a conta de energia mais barata que poucas pessoas sabem

Não faz ideia de como conseguir reduzir o valor da sua tarifa de luz no fim do mês? Calma que vamos te dar uma ajuda com essas dicas

Magno Oliver - 18 de fevereiro de 2024

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Existem algumas formas de deixar a conta de energia mais barata que poucas pessoas sabem e isso acaba pesando muito no bolso.

Em dias comuns de muito calor ou de muito frio, o gasto de energia elétrica chega a aumentar consideravelmente por conta do uso de aparelhos eletrônicos e isso vai acabar refletindo no bolso do trabalhador.

Com o aumento constante das tarifas de energia, muitas pessoas buscam maneiras de reduzir seus gastos mensais. No entanto, algumas estratégias para economizar podem ajudar a aliviar esse peso financeiro.

Com o aumento constante das tarifas de energia, encontrar maneiras de economizar na conta de luz tornou-se uma prioridade para muitos adultos.

Assim, existem algumas técnicas menos conhecidas que podem ajudar a reduzir significativamente os custos de energia. Aqui estão algumas formas pouco divulgadas de deixar a conta de energia mais barata que separamos para te ajudar a economizar.

6 formas de deixar a conta de energia mais barata que poucas pessoas sabem

1. Otimização do Uso de Ar Condicionado

Ajustar o termostato para temperaturas mais altas durante o dia e utilizar ventiladores pode reduzir significativamente o consumo de energia e, consequentemente, o valor da conta. A ideia é usar o seu aparelho de forma estratégica e pensada para cada dia da semana e a temperatura em que se encontra.

2. Utilize Lâmpadas LED

Trocar as lâmpadas tradicionais por modelos de LED pode gerar uma economia de até 80% no consumo de energia elétrica, além de terem uma vida útil mais longa. Elas iluminam muito bem os ambientes e possuem um alcance maior de feixe de luz que os modelos antigos.

3. Desligue Aparelhos Eletrônicos em Standby (Que ficam com a luz vermelha acesa)

Mesmo em modo de espera, os aparelhos continuam consumindo energia. Assim, desligá-los completamente, quando não estiverem em uso, pode resultar em uma redução significativa na conta de energia.

4. Invista em Energia Solar

A instalação de painéis solares pode ser um investimento inicial significativo, mas a longo prazo resultará em redução drástica nos custos de energia, além de contribuir para a sustentabilidade ambiental.

5. Manutenção Frequente de Equipamentos

Realizar a manutenção regular de equipamentos como ar-condicionado, geladeira e aquecedores de água pode garantir que eles operem de forma mais eficiente, reduzindo assim o consumo de energia.

Dessa forma, é importante manter a limpeza de filtros do ar, higienizações periódicas para garantir o bom funcionamento e consumo de energia desses utilitários do lar.

6. Utilização de Aparelhos Energicamente Eficientes (linha A)

Por fim, optar por eletrodomésticos e eletrônicos com classificação energética categoria “A” ou superior pode garantir um consumo mais eficiente de energia, refletindo, assim, em uma conta de luz mais baixa no final do mês.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades em tempo real!