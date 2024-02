Homem promove quebradeira dentro de casa e polícia é acionada

Ele chegou a ser encaminhado para Central de Flagrantes

Samuel Leão - 18 de fevereiro de 2024

Central de Flagrantes da Polícia Civil. (Foto: Danilo Boaventura)

Espelhos quebrados, armários caídos, mesas e cadeiras viradas e até uma televisão lançada no chão. Uma mãe, de 56 anos, passou por momentos de desespero, na noite deste sábado (17), quando o filho dela sob efeito de drogas “detonou” várias coisas da casa dela, em Anápolis.

O homem, de 38 anos, protagonizou a cena quando estava sob efeito de drogas, e só parou de quebrar os objetos quando se trancou em um quarto da residência. Sem conseguir contê-lo, a genitora acionou a Polícia Militar (PM).

No local, situado no Bairro Jardim Europa, eles verificaram toda a destruição e registraram os fatos. Após algum tempo de conversa, eles conseguiram fazer o filho sair do quarto, onde estava trancado, sem oferecer resistência.

Todos foram conduzidos para a Central de Flagrantes, onde o caso seria registrado criminalmente. No entanto, a mãe decidiu não representar contra o filho.

Ainda foi apontado que ele faria o compromisso de ficar internado em uma clínica de reabilitação, de modo que todos foram liberados. Em um primeiro momento, o caso foi registrado como dano qualificado.