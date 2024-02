Proposta da URBAN é rejeitada por motoristas e possibilidade de greve no transporte ainda é grande em Anápolis

Possibilidade de paralisação será confirmada nesta quarta-feira, segundo presidente do Sittra

Maria Luiza Valeriano - 18 de fevereiro de 2024

Greve pode se iniciar a partir de quinta-feira (22) (Foto: Samuel Leão)

Neste domingo (18), representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Município de Anápolis (Sittra) se reuniram com porta-vozes da empresa responsável por administrá-los, URBAN, com o intuito de encerrar o impasse de reajuste salarial. No entanto, a negociação segue travada e poderá implicar em uma nova paralisação.

Ao Portal 6, o presidente do Sittra, Adair Rodrigues, afirmou que o pedido da categoria é por um acréscimo de 20% desde junho de 2023. A URBAN, por sua vez, propôs apenas 3,74%.

“A assembleia não aceitou. O trabalhador não aceitou essa contraproposta”, destacou.

Diante do número, a categoria apresentou um novo pedido, no valor de 15%, e solicitou outra assembleia nesta quarta-feira (21) para decidir o que será feito.

Caso haja recusa da URBAN, Adair afirma que já foi aprovado o indicativo de greve a partir de quinta-feira (22), como aquela que se deu no dia 07 de fevereiro, deixando usuários anapolinos do transporte coletivo em apuros. A duração, por sua vez, também será decidida.

Em tempo

À reportagem, o diretor jurídico do Grupo São José, que administra a URBAN, Carlos Leão, apontou em entrevista prévia que já acionou a Prefeitura à época para realizar o reajuste. No entanto, ele afirma que a administração municipal se manteve omissa.

Por contrato, a empresa pode pedir reajuste no valor da passagem, com o intuito de equilibrar as contas. Ainda segundo o diretor, tal mudança não ocorre desde 2022, o que explicaria a impossibilidade de aumentar os salários.