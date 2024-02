Garotinho de 7 anos morre no interior de Goiás, após ser picado por escorpião

Vítima chegou a receber tratamento contra veneno após ser transferido para o Hospital de Doenças Tropicais, mas não resistiu

Augusto Araújo - 19 de fevereiro de 2024

Felipe Souza Santos, de 07 anos, acabou morrendo após picada de escorpião. (Montagem: Reprodução)

Um garotinho, de apenas 07 anos, acabou morrendo neste domingo (18), após ser picado por um escorpião em Professor Jamil, cidade a 63 km de Goiânia.

A vítima, identificada como Felipe Souza Santos, tinha ido com a família para uma fazenda no município, onde o primo dele morava, no dia anterior.

Segundo o G1, o pequeno teria ficado com os pés sujos de barro ao entrar no local, deixando manchas pelo local.

Dessa forma, o menino foi pegar um pano, para que pudesse se limpar. No entanto, o escorpião estava escondido no objeto e acabou picando Felipe no dedo.

Os pais do garotinho correram para um posto de saúde da cidade, que acabou encaminhando ele para o Hospital de Doenças Tropicais (HDT), em Goiânia.

Assim, a vítima chegou a receber um soro para combater os efeitos do veneno, mas devido à gravidade do estado, foi levado para uma unidade de tratamento intensivo (UTI).

Apesar dos esforços médicos, Felipe acabou não resistindo e faleceu no hospital.