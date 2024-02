6 faculdades que quem quer ganhar dinheiro rápido deve ficar longe

Magno Oliver - 20 de fevereiro de 2024

(Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

Existem algumas faculdades que quem deseja ganhar um dinheiro de um jeito mais rápido deve ficar o mais longe possível.

Entrar em uma faculdade é o sonho de muita gente, atualmente. Ter uma carreira, um diploma, uma profissão para exercer e ganhar uma grana também fazem parte desse contexto.

Assim, muitos buscam o caminho mais rápido para o sucesso financeiro, mas nem sempre as escolhas acadêmicas refletem essa urgência.

Conhecer as faculdades que não são ideais para quem busca ganhos rápidos pode ser crucial, para você que busca esses rendimentos.

Pensando nisso, separamos para você seis áreas de estudo que é bom se evitar por quem almeja uma ascensão financeira meteórica.

6 faculdades que quem quer ganhar dinheiro rápido deve ficar longe

1. Faculdade de Artes Cênicas e Belas Artes

Estudantes dessas áreas enfrentam um mercado altamente instável, com poucas oportunidades de ganhos expressivos no curto prazo. Além disso, as remunerações são bem abaixo da quantia de 2 salários mínimos para um profissional recém graduado.

2. Faculdade de Sociologia e Ciências Sociais

Embora essas disciplinas sejam importantes para entender a sociedade no geral, as oportunidades de carreira com altos salários geralmente exigem níveis avançados de educação e experiência. Essa são carreiras em que as pessoas demoram um pouco mais de tempo para formar e cujas remunerações são bem abaixo de 1 salário mínimo e meio.

3. Faculdade de História e Humanidades

Enquanto esses campos enriquecem o conhecimento cultural e histórico, as perspectivas de ganhos financeiros rápidos são bem limitadas. Assim, essa quem se forma nessas áreas acaba exigindo, muitas vezes, uma formação adicional para alcançar estabilidade financeira.

4. Faculdade Letras, Literatura e Escrita Criativa

Embora essenciais para a educação, a expressão artística e cultural no nosso mundo, as oportunidades de ganhos rentáveis geralmente são reservadas para uma minoria privilegiada, tornando difícil uma ascensão financeira rápida para parte dos graduados. A licenciatura nessas profissões não traz rendimentos agradáveis para quem quer valores mais altos.

5. Faculdade de Filosofia e Estudos Religiosos

Enquanto o estudo da filosofia e da religião oferecem uma compreensão profunda da existência humana e das narrativas bíblicas, as perspectivas de ganhos financeiros são reduzidas, muitas vezes exigindo especialização adicional para se destacar e faturar mais. E os ganhos não são muito interessantes.

6. Faculdade – Educação Infantil e Ensino Básico

Por fim, embora muito essenciais e indispensáveis para a formação das futuras gerações, os salários no ensino básico muitas vezes não refletem a importância e o impacto do trabalho que promovem na sociedade.

Assim, acaba se tornando difícil para os profissionais dessa campo alcançarem ganhos proveitosos e substanciais.

