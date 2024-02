Gustavo Mendanha enfim retorna ao MDB: “minha casa”

Ex-prefeito de Aparecida de Goiânia havia saído do partido em 2022 para disputar o Governo de Goiás

Pedro Hara - 20 de fevereiro de 2024

Baleia Rossi, Gustavo Mendanha, Daniel Vilela e Marussa Boldrin. (Foto: Reprodução/Instagram Gustavo Mendanha)

Após meses de indefinição, Gustavo Mendanha está de volta ao MDB.

O anúncio foi feito nas redes sociais e a ficha de filiação foi assinada nesta terça-feira (20).

Na postagem compartilhada por Mendanha, ele chama o partido de “minha casa”.

O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia era filiado a legenda, mas havia saído em 2022 para disputar o Governo de Goiás, pelo então Patriota (atual PRD).

Na foto compartilhada por Mendanha, ele está ao lado do presidente nacional do partido, deputado federal Baleia Rossi (MDB – SP), do presidente estadual da sigla, Daniel Vilela e da deputada Marussa Boldrin (MDB).