Precisamos dar um basta no avanço da violência nas escolas!

Professor Marcos - 20 de fevereiro de 2024

Morte de adolescente na porta de colégio em Anápolis chocou a população. (Foto: Reprodução)

Um adolescente foi assassinado hoje, em frente uma escola estadual de Anápolis. Professores estão em choque, os pais com medo, colegas assustados e a comunidade tentando entender. Esse episódio é a ponta do iceberg que atravessa toda a sociedade no que tange violência nas escolas.

No Brasil, 07 em cada 10 professores já sofreram algum tipo de agressão física ou verbal no ambiente escolar, confirmando um cenário de famílias desestruturadas, drogadição e violência. Mas quais as saídas? Ampliar a segurança no ambiente escolar? Investir em mais escolas em tempo integral? Expandir os projetos de cultura de paz? Não temos uma resposta pronta!

Desde que iniciamos nosso mandato apresentamos um projeto que insere psicólogos nas escolas. A lei federal avança mais, apresentando também a presença de assistentes sociais. Hoje eu reflito ainda sobre profissionais de enfermagem. E qual o sentido de tudo isso?

Acompanhar a saúde mental e o desenvolvimento dos alunos, mediar conflitos entre colegas e famílias, promover formação continuada para professores e aconselhamento para pais e responsáveis, criar um vínculo mais potente com CRAS, CREAS, CAPS e ambulatórios de saúde mental, ajudar no diagnóstico de transtornos, síndromes e dificuldades de aprendizagem. Mais que isso, criar um espaço de escuta, diálogo e promoção da saúde mental.

Não existe solução simples para um desafio complexo, mas com certeza o caminho passa por mais investimentos em educação, valorização dos profissionais, e fomento de ações de esporte e cultura. Precisamos ocupar os jovens com práticas esportivas e de lazer e construir um projeto de vida!

O antropólogo Darcy Ribeiro já dizia “se os governantes não investirem em escolas, em 20 anos, faltará dinheiro para construir presídios”.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente, vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.