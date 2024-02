Morte de adolescente na porta de colégio em Anápolis ganha repercussão nacional

Caso aconteceu na terça-feira (20), após briga entre estudantes motivada por desentendimento em jogo online

Gabriella Licia - 21 de fevereiro de 2024

IML foi acionado para realizar a remoção do corpo de Nicollas Lima Serafim, após briga em porta de colégio em Anápolis. (Foto: Samuel Leão/Portal 6)

O caso trágico do esfaqueamento na porta do Colégio Estadual Leiny Lopes de Souza, no bairro Calixtópolis, em Anápolis, que acarretou na morte prematura de Nicollas Lima Serafim, de 14 anos, ganhou repercussão exponencial e chocou todo o país.

O Portal 6 esteve no local presencialmente e, desde então, segue acompanhando os desdobramentos.

Pouco tempo depois, grandes veículos de notícias Brasil afora, como UOL, Folha de S. Paulo, TV Record e RIC também divulgaram a cruel cena, devido à gravidade da situação.

A Folha de São Paulo pontuou sobre os desentendimentos entre os garotos, que tiveram início durante a transmissão ao vivo de um jogo online na segunda-feira (19). Na ocasião, alguns alunos – que já alimentavam desavenças antigas – discutiram e ‘agendaram’ para continuar a briga na porta do colégio, no dia seguinte.

Nos vídeos repercutidos pelo Balanço Geral, na TV Record, foi destacada a participação da mãe e irmão mais velho de um dos adolescentes, que foram armados de faca e martelo para a unidade de ensino, sob a justificativa de proteger o estudante das agressões.

A RIC, emissora do estado do Paraná, repercutiu o vídeo que mostra as cenas de agressão que rodaram o país.

Portais como a CNN Brasil, SBT News e Poder360 também chamaram a atenção para o fato de que, além da morte de Nicollas, os outros dois menores lesionados foram levados para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Vale destacar que, conforme as últimas atualizações, Pedro Henrique Rodrigues de Melo, de 13 anos, recebeu alta nesta quarta-feira (21). No entanto, Guilherme Sidney Soares da Costa, de 15 anos, permanece na unidade de saúde, em estado gravíssimo.