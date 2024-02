6 utilidades do cortador de unha que quase ninguém sabia (a última é surpreendente)

Essa ferramenta simples pode te ajudar a simplificar diversas tarefas do dia a dia

Ruan Monyel - 22 de fevereiro de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube/All Outdoor)

O cortador de unha é uma ferramenta simples e comum que muitas pessoas têm em casa, mas poucos conhecem todas as suas utilidades.

Além de cortar as unhas, essa pequena e versátil ferramenta pode ser aproveitada de várias maneiras inesperadas e úteis.

Com um pouco de criatividade, essa ferramenta simples pode te ajudar a simplificar diversas tarefas do dia a dia. Ficou curioso? Leia até o fim e se surpreenda.

1. Chaveiros improvisados

Embora pareça incomum, essa pode ser uma solução provisória criativa, basta prender a chave ao cortador de unhas e pronto.

E se gostar da ideia, algumas versões da ferramenta são em tamanho menor justamente para ficarem juntas das suas chaves.

2. Abrir embalagens

Quando se está com pressa e não consegue abrir uma embalagem, como aquelas de plástico duro ou sacos selados a vácuo, o utensílio pode ser uma solução eficaz.

Utilize a parte afiada para fazer um pequeno corte na embalagem e prontinho, agora é só rasgar o material com cuidado.

3. Retirar adesivos colados

Adesivos, principalmente os mais antigos, podem ser difíceis de remover, deixando para trás resíduos de cola que são difíceis de limpar.

O cortador de unha pode ajudar nessa tarefa, use a parte afiada para puxar a ponta do adesivo e depois, com uma das hastes, remova o excesso de sujeira.

4. Abrir encomendas

Se você já comprou pela internet, provavelmente já lutou para abrir uma encomenda que está totalmente amarrada, mas relaxa, o cortador de unha é a solução.

Use a parte afiada para cortar as amarras ou até mesmo fazer buracos na caixa de papelão que facilitam a abertura do pacote.

5. Cortar fitas adesivas

Na falta de uma tesoura, a ferramenta pode ajudar quando você precisa cortar fitas adesivas para embrulhar presentes ou fazer reparos.

Além de evitar o desperdício do material com o corte preciso, o cortador não deixa a ponta da fita se perder, facilitando o trabalho.

6. Cortar sobras de linha nas roupas

Por fim, é comum ter sobras de linha de costura nas roupas, mas puxar não é a melhor solução e na maioria das vezes danifica a peça.

A lâmina afiada é perfeita para cortar linhas que sobram de forma precisa e sem esforço, evitando riscos ao tecido e mantendo a peça como nova.

