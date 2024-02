Adolescente morre após ser atropelado por caminhão enquanto pegava ‘rabeira’, em Goiânia

Vítima tinha apenas 12 anos e faleceu no local do grave acidente

Gabriella Pinheiro - 22 de fevereiro de 2024

Acidente em Goiânia deixa adolescente, de 12 anos, morto. (Foto: Reprodução)

Um adolescente de 12 anos morreu atropelado após pegar ‘rabeira’ de um caminhão que circulava pelo Setor Vila Pedroso, na noite de quarta-feira (12), em Goiânia.

Conforme relato de testemunhas, o acidente ocorreu na altura da Avenida Anápolis quando a vítima fatal seguia no sentido Leste Oeste – mesma direção do veículo de grande porte.

Enquanto ia à deriva na traseira do caminhão, conforme testemunhas, o menor chegou a avistar um veículo estacionado na rua, tentou desviar, mas acabou colidindo lateralmente com o automóvel.

Logo em seguida, ele foi lançado para baixo do caminhão, que passou por cima dele e ocasionou graves ferimentos. O condutor do veículo, de 53 anos, permaneceu no local e tentou prestar socorro à vítima.

O Corpo de Bombeiros, assim como a Polícia Militar (PM), foi acionado, compareceu no endereço, mas nada restou além de atestar o óbito.

O motorista foi submetido ao teste do bafômetro e obteve resultado negativo. O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado e esteve no local para a retirada do corpo.