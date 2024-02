Vereadora de Goiânia viraliza com bronca em colegas sobre Lula e Israel

Vídeo com a intervenção da parlamentar está chamando atenção nas redes sociais, sobretudo no X

Pedro Hara - 22 de fevereiro de 2024

Vereadora Aava Santiago durante discurso na Câmara. (Foto: Reprodução/YouTube)

A bronca da vereadora Aava Santiago (PSDB) direcionada para o colega Ronilson Reis (SD) sobre o assunto Lula (PT) e Israel está viralizando.

A fala da parlamentar ocorreu na sessão da última quarta-feira (22), quando Ronilson apresentou uma moção de repúdio as falas do chefe do Executivo Federal.

Após o discurso, Aava pediu a palavra para dar o puxão de orelha no colega e nos demais companheiros que trouxeram o assunto para o Plenário.

“Eu só quero trazer uma reflexão aqui. Porque há colegas dizendo que não cabe a um chefe de estado dar opinião sobre um conflito global, mas cabe ao vereador, né? O vereador de Goiânia. Não cabe ao presidente do Brasil falar sobre o conflito internacional, mas ao vereador de Goiânia que cabe pautar o conflito no Oriente Médio”, respondeu Aava.

Após a fala, ela fez um pedido para o presidente da Casa, vereador Romário Policarpo (PRD), para que ele possa tomar as rédeas das sessões e definir o que é ou não prioridade nas discussões.

“Ah não, presidente [Romário Policarpo], por favor. O senhor precisa reassumir a métrica da importância do que se discute nesse parlamento. Porque se o Presidente da República não pode falar de conflito internacional, enquanto chefe de estado e o vereador de Goiânia pode ocupar uma hora da sessão com a cidade cheia de problema, falando disso para fazer videozinho para acenar para a sua claque, aí a gente perde a referência do que é prioridade”, completou Aava.

O vídeo com a intervenção da parlamentar está chamando a atenção nas redes sociais, sobretudo no X, antigo Twitter, onde diversos usuários compartilharam o registro.