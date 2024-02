Empresa de Goiânia oferece mais de 50 vagas com salários de até R$ 7 mil

Benefícios incluem parcerias com farmácias e academias, plano de saúde e previdência privada

Maria Luiza Valeriano - 23 de fevereiro de 2024

Cargos incluem atuação em Anápolis (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Rápido Araguaia, concessionária do transporte público coletivo da RMTC, na Grande Goiânia, abriu processo seletivo para a contratação de 57 novos colaboradores, com início imediato e salários que chegam a R$ 7 mil.

São 40 oportunidades para motorista de ônibus, além de 03 para motorista semiurbano, ambas com jornadas de 25h semanais e atuação em Goiânia e Anápolis.

Também foram disponibilizados cargos de agilista (01), lanterneiro (01), eletricista de auto (01) e analista de recursos humanos sênior (01), assim como oportunidades para auxiliar de escritório (20), sendo que há vagas exclusivas para pessoas com deficiência nesta função.

Além do salário, os selecionados receberão benefícios como parcerias com farmácias e academias, plano de saúde, previdência privada, convênios com universidades e seguro de vida.

Interessados devem enviar currículo para o telefone de contato (62) 98623-0289, por meio do WhatsApp.