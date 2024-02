Truque para desamassar a roupa na máquina de lavar é liberado para todos

Existe um método extremamente prático e eficiente. Com as peças ainda na máquina de lavar, você conseguirá deixá-las macias e retinhas

Gabriella Licia - 23 de fevereiro de 2024

Mulher lavando roupas. (Foto: Ilustração/Freepik)

Encontrar alguém que gosta de passar roupa é quase impossível. Na verdade, a grande verdade é que todos estão em buscas de truques especiais para desamassar a roupa antes de colocar no guarda-roupa.

Pois saiba que existe um método extremamente prático e eficiente. Com as peças ainda na máquina de lavar, você conseguirá deixá-las macias e retinhas, sem sequer um amassado. Já pensou?

Parece até um sonho, certo? Mas acredite: é verdade. Agora, se ficou curioso para saber como deixar suas roupas prontinhas para serem usadas logo após secar, sem precisar gastar tempo com o ferro de passar, confira o passo a passo abaixo e nunca mais perca minutos preciosos, nem mesmo gaste energia.

Gelo! É isso mesmo que você leu! Pedras de gelo podem ser incríveis para desamassar as peças lavadas.

Para começar, coloque alguns cubos na máquina de lavar assim que o ciclo de lavagem estiver concluído. Em seguida, ative a função de secagem ou centrifugação e aguarde o término do processo.

Ao finalizar, retire as roupas e agite-as suavemente para eliminar possíveis dobras.

Esse método proporcionará às suas peças uma aparência tão lisa quanto se tivessem sido passadas. Contudo, é crucial evitar o uso excessivo dessa técnica, pois a máquina de lavar pode prejudicar as fibras do tecido e acelerar seu desgaste.

Outra dica

Mas há ainda uma outra dica incrível para nunca mais precisar passar nenhuma peça com ferro quente.

Para evitar rugas nas roupas após a lavagem, basta adicionar vinagre branco ao ciclo de enxágue, seguindo estes passos descomplicados:

Lave suas roupas como de costume com o sabão de sua escolha. Quando a máquina de lavar alcançar o ciclo de enxágue, acrescente um copo pequeno de vinagre branco no compartimento do amaciante.

Deixe a máquina de lavar completar o ciclo de enxágue com o vinagre. Ao terminar, retire a roupa e pendure-a ao ar livre, esticando-a bem para evitar a formação de rugas.

Essas dicas simples ajudarão a manter suas roupas sem dobras e amassados, eliminando a necessidade do uso de um ferro de passar.

