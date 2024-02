“Turco da Vila Góis” pode ter abusado de mais de 10 crianças em Anápolis, diz delegada

Suspeito é morador do município há mais de 40 anos e estaria cometendo o crime há pelo menos metade desse tempo

Augusto Araújo - 23 de fevereiro de 2024

“Turco da Vila Góis’ foi preso na última segunda-feira (19), suspeito de ter abusado de criança em Anápolis. (Montagem: Divulgação/PC)

Após a prisão de Muhamad Abdus Salam Isa Muhamad, conhecido como “Turco da Vila Góis”, novas vítimas procuraram a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) em Anápolis para denunciar que também teriam sofrido abusos por parte do suspeito.

O idoso, de 78 anos, é morador do município há 40 anos e, conforme a investigação da Polícia Civil (PC), estaria cometendo esse tipo de crime há pelo menos metade desse tempo.

Ao Portal 6, a delegada Aline Lopes Cardoso, titular da DPCA, destacou que mais de 10 pessoas já entraram em contato com o distrito policial após a prisão do suspeito na última segunda-feira (19).

Uma delas, inclusive, teria prestado a queixa pessoalmente na delegacia, alegando que fora abusada pelo idoso há mais de 10 anos.

“Ela disse que nunca mais tinha tido notícias dele, mas quando viu a reportagem, reconheceu na hora e procurou a policia”, destacou Aline.

A delegada explicou que Muhamad teria cometido os crimes sempre contra menores de idade, de ambos os sexos, agindo com a mesma estratégia para realizar os atos libidinosos.

“Ele se aproxima da criança, finge uma simpatia, tenta ganhar a confiança, oferecendo doces, carona, brincadeiras, e se aproveita de um momento de distração para praticar o abuso”.

Por fim, Aline fez um apelo para que qualquer pessoa que tenha sido vitimada pelo idoso procure a DPCA para formalizar a denúncia, independente do abuso ter sido recente ou não.

“As vítimas podem ter o receio de procurar a polícia por não quererem passar pela dor de reviver o abuso, mas eu incentivo que procurem a PC, para que a justiça seja feita, e para fortalecer o caso de outras vítimas. Quando se tem várias vítimas dizendo que ele agiu da mesma forma, uma fortalece a outra e é importante reunir o maior número de relatos. Ele tem que ser punido por todos os abusos que cometeu”.

Além da prisão recente, o ‘Turco’ já possuía passagem pela PC, por violência doméstica praticada contra a esposa, em 2022. Contudo, ele não foi detido na época.

Relembre o caso

Muhamad Abdus Salam Isa Muhamad foi preso na última segunda-feira (19), sob a suspeita de ter abusado sexualmente de uma criança de 06 anos.

Ele foi denunciado pela mãe do garotinho, que percebeu ele brincando com a criança de ‘pique-pega’ e desconfiou da situação.

Ao verificar o que havia acontecido, consultando imagens das câmeras de segurança da residência, descobriu os atos libidinosos cometidos pelo suspeito com o filho dela.

Na ocasião, ele teria se aproveitado de um momento de distração da própria esposa e da mãe da criança, quando elas conversaram, para praticar o delito.

A identidade do suspeito foi tornada pública pela PC com o intuito de identificar possíveis outras vítimas ou testemunhas que possam colaborar com as investigações.

O Disque-Denúncia da DPCA de Anápolis está disponível para a população através do WhatsApp (62) 98595-6560, telefone fixo (62) 3328-2721 ou 197.