Motorista de aplicativo será investigado após crime diante de passageira em Goiânia

Vítima estava indo para casa da mãe quando suspeito teria cometido o delito

Thiago Alonso - 24 de fevereiro de 2024

Caso teria ocorrido na esquina da Av-T5 com a T-65. (Foto: Reprodução)

Um motorista de aplicativo de Goiânia está sendo investigado pela Polícia Civil (PC), sob a suspeita de ter ‘se tocado’ enquanto fazia uma corrida com uma passageira, nesta sexta-feira (23).

O caso ocorreu na região da avenida T-5, no Setor Bueno. A vítima, de 41 anos, solicitou o carro para ir à casa da mãe, quando decidiu mandar uma foto para ela dentro do veículo.

No entanto, ao apontar a câmera para frente, ela percebeu a movimentação suspeita do homem, que olhava fixamente para ela.

Logo, a mulher teria notado que ele estava com o órgão genital para fora e se masturbando.

Assustada, a vítima saiu rapidamente do carro e começado a gritar “tarado, tarado!”, alertando as pessoas na rua.

Ela então teria sido auxiliada pelos populares, que, inclusive, tentaram impedir que o suspeito fugisse, mas não tiveram sucesso.

Apesar disso, como a mulher tinha as informações do motorista pelo aplicativo, ele foi rapidamente identificado.

Diante do ocorrido, a vítima foi até uma delegacia de Goiânia para registrar o crime de importunação sexual. As apurações do caso serão conduzidas pelos agentes da PC.