Motorista entra na via de ônibus e derruba poste após levar “fechada” em semáforo da Avenida Brasil

Condutor do outro veículo saiu da cena e não foi identificado. PM marcou presença no local do acidente

Gabriella Pinheiro - 24 de fevereiro de 2024

Motorista sofre acidente e bate em poste da rede elétrica, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um motorista, de 33 anos, passou por momentos de apuro, após ser “fechado” por um veículo enquanto trafegava na principal avenida de Anápolis. O caso aconteceu na manhã deste sábado (24).

A situação ocorreu em torno das 08h, no momento em que a vítima dirigia a caminhonete, de modelo Nissan Frontier, pela Avenida Brasil.

Na altura do cruzamento com a Avenida Argentina, quando o condutor se preparava para avançar no sinal verde do semáforo, acabou sendo surpreendido por um outro automóvel – que não teve o modelo identificado.

Por conta do susto com a “fechada” repentina, a vítima se viu obrigada a jogar a caminhonete para a direção da via de ônibus, o que fez com que o carro batesse a roda direita no meio-fio e perdesse o controle, se chocando contra um poste da rede elétrica.

A vítima não teve ferimentos graves e foi encontrada com escoriações nas mãos e no joelho. A Polícia Militar (PM) foi chamada e compareceu no local.

Após as diligências, a caminhonete – que estava com todos os documentos em dia e teve sérios danos após as colisões – foi liberada para o motorista.